《天下雜誌》日前公布全台施政滿意度，高雄市長韓國瑜六都墊底，成為全台施政最差的縣市首長。對此，雲林菜農林佳新表示，天下這次調查，引用去年數據，「這筆帳明明是陳菊的，竟然故意模糊，賴到韓的頭上！」。

林佳新在臉書發文說，天下是號稱台灣品質最高，最具公信力的雜誌，但這次調查，引用去年數據，這筆帳明明是陳菊的，竟然故意模糊，賴到韓的頭上！世風日下！

他並PO出高雄市政府回應證實表示，天下調查的政府施政經濟力、環境力、施政力、文教力、社福力等5力，都是具延續性，是依據2018的數字統計。

而韓國瑜上任高雄市長以來，積極招商引資、吸引觀光客，上半年住宿高雄的國內外旅客較去年成長21%，農漁產品外銷量超越去年全年，而今年1至8月已確認的重大民間投資金額1 840億元，可望創造就業機會超過15300個，天下雜誌民調中，市民認為市民表現較好的部分是提升就業率，為全國22縣市中第10名。

網友說，「韓國瑜是照妖鏡」、「菊的臉又被轟踵了，很痛」、「我傻了，2018客觀數據，暗黑無極限」。

(中時電子報)