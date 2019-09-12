大同集團旗下面板廠華映財務危機殃及員工，11日發不出8月份薪資，12日宣布最多發放55％，處長級以上主管則一毛也領不到，影響200名移工和2100名本勞，欠薪部分將面臨最高100萬元罰鍰，因生產線已全面停擺，勞政單位卻未收到大量解僱計畫書，桃園市勞動局再度呼籲母公司大同出來面對，解決華映的財務危機。

華映因資產遭緊急處分，訂單驟降至零，原11日發薪日跳票，員工領不到8月薪，華映12日發布重大訊息，將於12日支付部分薪資，以基層員工優先，外籍員工支付40％，本籍員工未滿5萬元支付55％、5至7萬支付15％、7萬以上支付10％、處級以上暫不支付。

桃園市勞動局勞資關係科長張哲航表示，華映8月29日晚間發布訊息將大量解雇勞工後，已於9月3日入廠訪視，發現龍潭和楊梅2生產線都已停工，僅剩行政作業，龍潭廠2日斷電後，相關行政作業也已移至楊梅廠。

張哲航說，華映未能於9月11日全額給付員工薪資，已違反《勞動基準法》第22條第2項，已立即派員前往，查證屬實將開罰2萬元至100萬元，目前華映約有2100名本國籍勞工，將可依規定與雇主終止勞動契約，並請求雇主給付員工資遣費及開立非自願離職證明書。

張哲航說，如華映無法開立或不願開立非自願性離職證明文件，員工可向就業服務處提出申請。他也提到員工若以與原雇主間因離職事由發生勞資爭議而申請失業認定，仍得請領失業給付。

張哲航指出，勞動部已在8月30日邀集包含華映公司、母公司大同、相關部會及桃園市勞動局召開研商會議，並成立專案小組，11日也召開華映員工權益保障小組工作會議，研商員工債權處理及協助轉業事宜。

勞動局再度呼籲華映應將保障員工權益作為首要考量，積極與工會協商，並向員工說明籌措給付員工工資、資遣費及退休金的資金來源，並依法辦理大量解雇計畫書通報，違者將可開罰10萬至50萬元，且得連續罰。勞動局也提到，華映是大同集團企業成員，董監事都由集團母公司派任，大同公司有義務協助華映共同解決財務危機，以善盡雇主及企業社會責任。

(中時 )