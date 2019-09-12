今年大聯盟砲聲隆隆，多項全壘打相關紀錄不斷刷新，今日更由金鶯打者畢拉(Jonathan Villar)敲出本季6106號全壘打，正式超越2017年的紀錄，且數字將不斷往上推進。除此之外團隊全壘打、個人全壘打都締造不少歷史新頁。

效力金鶯的畢拉面對道奇敲出破單季紀錄的6106號全壘打，正式刷新2017年單季6105支全壘打紀錄，值得一提的是大聯盟百年來僅有2個球季累計超過6000轟，就是2017及2019年。而畢拉敲出歷史新頁的球棒，也將進入名人堂，對此畢拉驚喜表示，「這太不可思議了，我應該會興奮到睡不著。」

除了大聯盟全壘打破紀錄支外，今年水手自開季連續20場敲出全壘打，打破印地安人在2002年寫下的連續14場；而洋基更寫下連續31場開轟的新頁，刷新由自家保持的連續27場。過去單一球隊單季全壘打紀錄是洋基去年締造的267支，截自今天為止，雙城與洋基都刷新此項紀錄，目前兩隊團隊全壘打都是276轟。

個人紀錄也不遑多讓，大都會超狂菜鳥阿隆索(Pete Alonso)目前累計傲視全聯盟的47支全壘打，不僅是隊史單季個人最多，也打破國聯菜鳥紀錄，目前正全力向洋基賈吉(Aaron Judge)菜鳥年52轟大聯盟紀錄邁進。而皇家隊的索利亞(Jorge Soler)目前敲出41轟，更是皇家隊史首位達成單季40轟以上的打者。

(中時電子報)