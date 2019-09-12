聽到籃網明星前鋒杜蘭特接受《華盛頓日報》訪問，強調他離開勇士是因感覺始終無法融入，NBA傳奇球星「小蟲」羅德曼不禁嘲諷杜蘭特不懂感激，「現在球員的心態跟我們那時候不太一樣，我認為杜蘭特選擇離開勇士很自私！」

「我真的無法理解，更不明白杜蘭特為何說出那些話，我的意思是他應該擁抱自己在勇士該有角色，當年我待在公牛就很享受，」羅德曼說，「我不在乎誰是領袖，也不在乎誰是第一進攻點，只想成為那支球隊一部分，全力贏球。」

羅德曼也在《ESPN》節目上稱讚前隊友皮朋，更認為皮朋才是組織前鋒(Point Forward)的創始者，「我喜歡魔術強生，也喜歡柏德與崔斯勒，但我想讓全世界都知道，皮朋也在這個位置，至於杜蘭特，你還是親吻皮朋的屁股吧！」

甚至羅德曼認為，杜蘭特批評當今NBA很醜陋，是不懂感激的幼稚行為，「當你有機會打如此高層級比賽，特別是你有這麼輕鬆好走的路表現自己，然後一個球季不用打球，就可躺著賺4000萬美元，你竟然還可以不感激NBA嗎？」

想必羅德曼這番充滿嘲諷意味的話，聽在杜蘭特耳裡相當不好受，其實不只羅德曼，不少球迷也都相當不滿杜蘭特這種得了便宜還賣乖的言論，不過早在2016年夏天選擇跳槽勇士，杜蘭特就被罵翻了，或許這次他可以調適快一點。

(中時電子報)