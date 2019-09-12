大陸限縮旅客來台，學者估計，9月來台陸客恐僅剩8月2成、約5萬人。易飛網表示，「自己的國旅自己救」，立榮航空10日起開賣「立榮假期機票＋酒店小資旅遊包」，全台五地包含「金門、澎湖、馬祖、台東、花蓮」，不限航點機票搭配住宿的套票組合，最低只要1999元，以台中－馬祖航線金額計算，可省超過6000元。

大陸8月起暫停陸客來台自由行，9月起還減少團客配額。據移民署資料顯示，8月來台陸客共16萬4310人，較7月減少28.9％，9月情況再雪上加霜，9月1日到10日的陸客數僅剩9610人，靜宜大學觀光學系副教授黃正聰推估，9月陸客約為8月2成、只剩5萬人，衰退速度比預期嚴重。

黃正聰表示，大陸運用媒體發佈訊息，影響人民來台，且大陸航班無法維繫、組團社無法成團、地接社與購物店維持營運反而增加管銷成本，也是導致旅客銳減原因。即使未來恢復配額現值，大陸市場也需時間恢復。

易飛網指出，今年邁入第四季，大陸限台令恐減少70萬名陸客，國內觀光業者緊急自救，紛紛推出較往年更優惠的促銷方案。

抓準此機會，立榮航空推出「立榮假期小資旅遊包」，只要從「金門、澎湖、馬祖、台東、花蓮」五地出發，機票含酒店超優惠價格，不限航點、不分航班、不分平假日來回機票加住宿都有優惠，兩天一夜行程最低只要1999元，適用時間自今年10月到明年3月，9月就先出發還可享立榮假期系列商品現折500元的優惠。

其中最划算的台中－馬祖遊程，原價雙人來回機票9820元加上雙人房住宿2200元，共需1萬2020元，但若使用立榮小資旅遊包，每人只需2999元、兩人只要5998元，價差高達6022元，比買一送一還划算。旅客若需要更換等級較高的旅宿，也可加購升級包或星級豪華包。

(中時 )