從夯綜藝《我愛黑澀會》闖出知名度的混血女星昆凌,2014年嫁給天王周杰倫,婚後接連生下一雙子女,實現「三年抱兩」的願望,而夫妻倆婚後也改變低調態度,常在社群網路分享生活點滴,甚至是情話,從中不難看出周董默默實踐著對妻子的承諾,沒因有了孩子就疏忽對老婆昆凌的愛護,最近昆凌貼出一張追夢美照,周杰倫驚喜現身留言,言語中藏著「寵妻密語」閃瞎眾人。

昆凌成為「天王嫂」並當媽後,反倒在演藝事業方面更加努力耕耘,在幕前的曝光率大增,甚至勤勞跟新IG,跟粉絲分享她的生活點滴,她昨天在IG貼出一張站在夕陽中的絕美逆光照,寫下「Never surrender, don’t give up before you chase your dream(永不臣服,不要放棄追夢)」,意外釣出老公周杰倫驚喜留言,「追逐夢想,就會追到我」,網友看了直呼追個明星IG而已沒想到會被閃瞎,也讚天王寵妻一如往昔,笑虧「我曾經跨越山和大海,也穿過人山人海去見你,但是現在我沒錢了」、「去奶茶店,就會找到你」。

(中時電子報)