從夯綜藝《我愛黑澀會》闖出知名度的混血女星昆凌，2014年嫁給天王周杰倫，婚後接連生下一雙子女，實現「三年抱兩」的願望，而夫妻倆婚後也改變低調態度，常在社群網路分享生活點滴，甚至是情話，從中不難看出周董默默實踐著對妻子的承諾，沒因有了孩子就疏忽對老婆昆凌的愛護，最近昆凌貼出一張追夢美照，周杰倫驚喜現身留言，言語中藏著「寵妻密語」閃瞎眾人。

昆凌成為「天王嫂」並當媽後，反倒在演藝事業方面更加努力耕耘，在幕前的曝光率大增，甚至勤勞跟新IG，跟粉絲分享她的生活點滴，她昨天在IG貼出一張站在夕陽中的絕美逆光照，寫下「Never surrender, don’t give up before you chase your dream(永不臣服，不要放棄追夢)」，意外釣出老公周杰倫驚喜留言，「追逐夢想，就會追到我」，網友看了直呼追個明星IG而已沒想到會被閃瞎，也讚天王寵妻一如往昔，笑虧「我曾經跨越山和大海，也穿過人山人海去見你，但是現在我沒錢了」、「去奶茶店，就會找到你」。

(中時電子報)