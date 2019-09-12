前鴻海董事長郭台銘退出國民黨， 蔡英文競選連任發言人阮昭雄表示，這確實也格外諷刺。只是外界不太懂，「既然覺得國民黨這麼糟，當初郭先生又為何要參加初選爭取代表國民黨？」

他說 ，國民黨的分裂，是中國國民黨的家務事，我們不評論國民黨的家務事。郭先生是國民黨的忠貞榮譽黨員，畢竟過去國民黨候選人競選時，郭先生都是大力讚賞支持背書，如今退出國民黨，而且一個國民黨榮譽黨員說國民黨迂腐，確實也格外諷刺。

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