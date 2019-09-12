蘋果發表iPhone 11系列新機，台灣預計9月20日開賣，5大電信業者11日起陸續開放預購，並祭出優惠，其中中華電信搶先發布全機型購機資費，以大4G購機方案綁約36個月、月繳999元為例，iPhone 11 Pro Max（64GB）購機價2萬8300元，若搭配舊換新等優惠，甚至可0元入手。

全新的iPhone11資費方案出爐，至於哪一家最划算？下列提供五大電信優惠一覽：

●中華電信

搭配大4G購機方案、綁約36個月，月繳999元，iPhone 11 Pro Max(64GB)專案價28300元、iPhone 11 Pro(64GB)24300元，iPhone 11(64GB)專案價13300元，iPhone 11綁約36個月、搭配2699方案，更可以用0元購機，並提供22家指定銀行享24分期0利率。12日下午3時起開放iPhone 11系列3新機網路預約，20日上午8時全台指定門市正式開賣。

●遠傳電信

搭配4.5G超極速方案，綁約36個月，iPhone 11 Pro Max(64GB)專案價28300元、iPhone 11 Pro (64GB)24300元，iPhone 11 (64GB)專案價13300元，iPhone 11綁約36個月，資費2699元，也享有0元購機。

遠傳並加碼提供舊換新方案，以高規6.5吋的iPhone 11 Pro Max 64G為例，月付999元、綁約36個月，原手機專案價28,300元，現折最高25000，白金會員續約再享購機優惠，可0元直接帶回家。

●台灣大哥大

去年10月底前申辦「新代代迎新」的用戶，提前升級續約將可享優先配貨 iPhone 11 系列新機，最高可折1萬5千元；此外，申辦月租 999型以上的消費者，前500名可獲贈myfone購物3000元電子禮券，還有機會帶走AirPods。台灣大網路門市、myfone購物將在9月13日晚間8點開放iPhone 11系列限量預購。

●台灣之星

到台灣之星官網、實體門市登記，可搶開賣優惠抽獎資格，每4人抽 1 人，可享申辦月租999元資費方案，綁約36個月，就能免費把iPhone 11帶回家；此外提供月租999元，iPhone 7 Plus 32GB手機專案價0元。

●亞太電信

亞太電則祭出「iPhone 搶11」限時、限量預購資費，預購機型30組，包括 iPhone 11 Pro Max 256GB機款3支、iPhone 11 Pro 256GB機款7 支、iPhone 11 256GB機款20支；資費則是月付999元，iPhone 11以 0 元購買，iPhone 11 Pro系列則只要9999元。

※詳細資訊以各電信業者公告為準

(中時電子報)