首屆「美台印太區域民主治理諮商」機制今天在美國在台協會（AIT）開幕，AIT處長酈英傑致詞表示，這項重要新論壇的目的，是要將美台在良治領域的合作予以正式化、使之符合規範並繼續深化，接下來這項論壇將每年舉辦一次，作為美台在本區域開展共同計畫、以協助其他國家應對當前治理挑戰的主要平台。

酈英傑指出，美國自由且開放的印太願景有三大支柱：經濟支柱、安全支柱及治理支柱。儘管在三大支柱中，台灣都扮演重要的角色，在良治方面，台灣可說是真正體現了我們對於印太區域的願景，「在推動自由且開放的印太地區方面，我相信台灣就是我們最好的夥伴。」

酈英傑進一步指出，「印太透明倡議」（Indo-Pacific Transparency Initiative）將運用超過4億美元的資源，追求與盟友、夥伴及包括東協和 APEC在內的區域組織，推動上述共享原則。今天諮商會議聚焦的一大重點，就是要探討具體方式，讓台灣全面融入美國的「印太透明倡議」，同時更廣泛地推動台灣作為全印太區域在良治領域的模範。

酈英傑期許這項「民主治理諮商」機制，能像許多其他計畫一樣提醒我們，儘管有其缺陷，我們應該對自己的民主社會深感驕傲；同時也讓我們認識到，民主社會在任何發展階段，都是一項進行中的工程，需要持續的檢視與呵護。我們希望透過努力，能讓全印太區域的國家依循台灣模式，逐漸體驗到不只是愈來愈多的繁榮，還有愈來愈多的自由。

(中時 )