戴兆華抗議郭蔡美英遞補市議員。（甘嘉雯攝）

郭蔡美英（中）遞補市議員，桃園市長鄭文燦（右）到場祝賀。（甘嘉雯攝）

郭蔡美英以排名第3、落選頭遞補觀音區市議員，第2屆市議員選舉排名第4名的戴兆華12日來到桃園市議會大門口，抗議郭蔡美英遞補，戴兆華表示，原以為事不關己，己不關心，但當違法濫權的議員遞補行為發生，才知道裡面藏著多少的政治黑暗，不過選委會總幹事湯蕙禎表示，一切依法辦理。

戴兆華質疑，選罷法第74條第2項，規定賄選被判當選無效者，不適用地制法第81條有關補選規定，而由落選頭遞補，是為了保護選舉的公平性，降低賄選的可能性，符合憲法第23條所言，係屬「增進公共利益之必要」，可以限制人民的基本權利。而且，這和一般人的認知，並不違背，不過中選會將所謂的「禠奪公權」，擴充到包括一般刑事案件，質疑中選會，一個貪汙犯或開車過失傷人者，多年前犯的案子判刑確定了，結果，卻把他所屬區域民眾的選舉權剝奪了，這是增進了什麼公共利益？

另外，戴兆華希望當時詢問提案的前立委賴清德說明清楚，他說賴清德認為，只要被禠奪公權，不管是任何理由、任何行為，都是遞補，而不應該補選，但把議員的位子，送給一個賄選、黑金的家族，是對的嗎？「今天是觀音悲哀的一天，所以，我要留下記錄，讓大家能記住這一天。」

戴兆華表示，2016年蔡英文總統在觀音區得票是62.08％，全桃園市最高支持度，但從郭榮宗賄選判刑定讞，從原來的第一高票，連續2次選舉都落選，就已經證明觀音人的立場，但如今涉賄者當了桃勤董事長，兒子當了經發局長，妻子遞補上了議員。

桃園市選舉委員會總幹事湯蕙禎表示，依據選罷法第74條第2項遞補為有例可循，都是使用「褫奪公權且尚未復權者，符合選罷法遞補規定」，若對於法條有疑義，恐還要需要立院來修法。

(中時 )