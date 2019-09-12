莒光國小附設幼兒園教師林京穎榮獲幼兒園教保服務績優教師獎，還獲得優良特殊教育人員獎，更於今年榮獲SUPER教師獎，堪稱三冠王。（譚宇哲攝）

新北市汐止國中校長吳慧蘭熱衷教育事業，尤其將弱勢學生視為心頭肉，服務40年來主動幫助上百位課業、經濟弱勢的學生，獲新北市長侯友宜頒發資深優良教師，她笑稱，自己嫁給教育40年，至今始終專情，希望繼續用愛守護每一個孩子。

「108年度資深優良教師暨優良特教及教保服務人員表揚大會」今天上午在新北市府舉，今年獲獎者計有資深優良教師2119位，其中服務屆滿40年者20位、30年者269位、20年者1299位、10年者531位，另有優良特教人員15位、資深及績優教保人員83位，總計2217人，有250位教師代表到場接受侯友宜表揚。

侯友宜表示，老師是他心目中真正的超人，每個人一生中一定有一個影響最深的老師，感謝老師一本初衷，讓孩子們有學習的對象，但願老師們都能以身作則，「因為有你們，是我們新北的驕傲！」

汐止國中校長吳慧蘭說，曾遇過家中經濟不好的男學生，雖然考上了建國中學，卻不得不先打工籌措3年學費，無法入學，讓她相當心疼，她認為「不撒種子，永遠沒機會看到他們成長」，因此多年來持續投入弱勢關懷，幫助困在校園角落的孩子，安置、輔導受性侵兒童、少女，激發學生多元潛能，協助他們離開學校後融入社會。

莒光國小附設幼兒園教師林京穎榮獲幼兒園教保服務績優教師獎，還獲得優良特殊教育人員獎，更於今年榮獲SUPER教師獎，堪稱三冠王，邁入教職第10年的她外型陽光亮麗，在幼兒園深受孩子喜愛，她說，幼教師就像孩子們在學校裡的媽媽，很慶幸投入幼教工作至今熱情不減。

新北市教育局表示，今年「新北就是愛老師」活動特別拍攝系列名師影片，讓新北好老師被看見，預計在教師節辦理電影欣賞會、未婚教師聯誼等活動，傳達對老師的感謝，更多敬師活動歡迎搜尋新北市教育局臉書「新北學Bar」。

(中時 )