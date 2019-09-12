鴻海創辦人郭台銘今發表聲明宣布退出國民黨，對此，民進黨立法院黨團書記長李俊俋表示，看來2020總統選舉「三腳督」局勢確定，郭參選或許會讓中間選民或討厭藍綠選民有出口，但郭脫黨參選態勢已經維持1個多月，民調卻下降10％，郭台銘參選產生的效益後續還要觀察，但可以預計國民黨會花一段時間猛打郭，這是國民黨的家務事，民進黨不會介入。

李俊俋指出，總統選舉不論是PK或是「三腳督」，民進黨有不同策略跟戰法，現在是政治檢驗候選人開始，民進黨希望回歸政策面討論；李俊俋認為，郭台銘接下來要面對初選輸17％仍堅持要選的正當性質疑，這是郭是必要對外說清楚的地方。

李俊俋分析，郭董參選到底目的是要贏還是不想讓韓國瑜贏，這要問郭董，但可能性不低，民進黨必須擔心郭會不會選假的，到時候藍軍兩股力量匯流，這是要注意的，尤其是大陸這回在後面扮演角色更大。

郭參選對民進黨有利或不利，如何設定主要對手？李俊俋說，民進黨對手不是郭韓，而是如何把政策向民眾說明清楚，例如小英民調從5、6月起逐漸往上升，代表很多政策讓越來越多人感到成效，說明也漸漸清楚，這是綠營最重要的基調，把執政過程推動的政策讓民眾更清楚了解。

(中時 )