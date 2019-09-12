國民黨中央回覆郭台銘退黨

鴻海集團創辦人郭台銘今上午宣布正式退出中國國民黨，郭辦今透過幕僚蔡沁瑜受訪時表示，「即日起，郭台銘先生退出國民黨」。對此，韓國瑜競選辦公室也發聲明「對於郭董事長的決定，我們感到萬分遺憾與失望，韓國瑜市長身為中國國民黨提名的總統候選人，會用盡洪荒之力，和所有黨內志同道合的夥伴，一起努力改變台灣的命運，並且推動國民黨的改革和轉型」。

回顧郭台銘自今年4月17日正式從黨主席吳敦義手中接下榮譽狀，投入黨內總統初選，7月中初選失利後神隱，再度現身就是823與柯王同台，昨天還親自送月餅給柯媽媽與王金平，甚至派幕僚前去了解連署規定，參選動作愈來愈大。

為了挽救藍營分裂危機，前國民黨主席連戰今天偕同黨內大老刊登廣告，呼籲郭台銘團結一致，不料，此舉已來不及，郭台銘仍執意宣布退黨，郭痛批，看到這份名單上，有多少人是人在曹營心在漢，因此擔憂如果30年來，同一批人還在為台灣把關，還有很多百年世襲的中常委在把持這個政黨，台灣人民不會認同如此迂腐的政黨。

對於郭台銘今宣布退出國民黨，韓國瑜競選辦公室12日表示，對於郭台銘董事長做出這樣的決定，我們表示萬分的遺憾和失望」。韓國瑜競選辦公室對此發聲明，「對於郭董事長的決定，我們感到萬分遺憾與失望，韓國瑜市長身為中國國民黨提名的總統候選人，會用盡洪荒之力，和所有黨內志同道合的夥伴，一起努力改變台灣的命運，並且推動國民黨的改革和轉型」。

(中時電子報)