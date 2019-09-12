新竹一名謝姓男子常年擁槍自重，龍潭分局警方布線逮人，起初大批槍枝。（翻攝畫面／邱立雅桃園傳真）

新竹縣一名謝姓槍擊犯常年擁槍自重，甚至還在新埔與竹北交界一處兵工廠與手下進行槍枝改造，因擁有大批槍枝與多次開槍案例而有「行動軍火庫」、「竹北IS」稱號，桃園市警方接獲情資長期布線，12日凌晨前往兵工廠攻堅，警匪雙方駁火上百槍子彈，才將狡猾的謝嫌逮捕歸案。

警圍捕「行動軍火庫」駁火逾百發子彈

龍潭分局與刑事警察局偵查第一大隊第三隊幹員長期布線，發現謝嫌窩藏在新埔義民廟附近，並設有兵工廠進行槍枝改造。12日凌晨1時許警方派出專案人員於現場埋伏，發現謝嫌蹤影時，由保安警察大隊霹靂小組負責攻堅。謝嫌發現警方埋伏後，與兩名小弟持槍反抗，雙方駁火近百發子彈，過程中一名霹靂小組小隊長遭碎片畫傷脖子。

過程中，謝嫌自知不敵警方優勢警力，若遭逮捕將面臨十數年刑期，謝嫌持槍在現場對著警方大喊：「我想死，我不要活了！」警方擔心謝嫌自戕將影響釐清後續案情，甚至找來家屬溫情喊話，軟化明顯情緒不穩的謝嫌，最終成功使謝嫌棄械投降。

謝嫌過去涉嫌暴力討債，曾與其他幫派為了爭奪地盤，持槍挑釁並開槍洩憤，事後害怕遭逮偷渡潛逃至中國大陸，在當地做起了詐騙生意，後遭中國大陸警方逮捕並由台灣警方押解回台。

但假釋後的謝嫌仍不改惡習，仍涉嫌買賣毒品並改造槍枝，為新竹知名的「行動軍火庫」，是警方相當頭痛的人物。上月23日晚間，新竹縣警方發現謝嫌座車於竹北市區出沒，隨即跟車要求謝嫌熄火停車，但謝嫌加速撞開前車竄逃，警方開槍射擊後仍未能阻止謝嫌。

此次龍潭分局警方順利於兵工廠逮捕謝嫌，現場查獲3把改造長槍、6把改造手槍及123發子彈，現場另有5台大型槍械改造器具及大批改造工具，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例，移送新竹地方檢察署偵辦。

(中時 )