鴻海集團前董事長、國民黨「榮譽黨員」郭台銘今(12)日正式宣布退黨，引發各界譁然，競爭2020總統大選的意味更加濃厚；對此，前立法院長王金平昨日與郭台銘相談勝歡，對於是否會跟進退黨，王受訪表示，「現在不談這個」。

據自由時報報導，王金平表示此前對於郭會退黨一事「一無所知」，郭在昨天應該還沒有做決定，而被問到今後是否會繼續跟郭台銘合作時，王笑著反問：「怎麼合作呢？你告訴我怎麼合作呢？」

而被問到是否會跟隨郭台銘退黨，王金平對此回應：「現在不談這個」。

(中時電子報)