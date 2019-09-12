越南和中國大陸船隻近期在越方控制水域對峙，越南政府在胡志明市舉辦南海主權資料展，再次強調越南對西沙和南沙（越稱黃沙和長沙）兩個群島的主權。

越通社新聞網站11日報導，越南訊息傳媒部等單位昨天起，在胡志明市國家大學所屬科學社會與人文大學，聯合舉辦「黃沙和長沙歸屬越南：歷史證據和法律依據」資料展，為期3天。

活動展出越南國內外研究人員與學者所收集，可證明西沙和南沙群島歸屬越方的地圖與書籍等資料。主辦單位採用3D技術，並有師生學者交流活動。

越南訊息傳媒部基層訊息司副司長黃明方（Hoang Minh Phuong）表示，海洋與島嶼是國家不可分割的神聖部分，各代越南人有責捍衛海洋島嶼主權。

中國大陸7月起派遣探勘船「海洋地質8號」等船隻，進入南沙群島最西側淺灘萬安灘探勘石油，越方稱依據聯合國海洋法公約，萬安灘位於越南200海里專屬經濟區內。

中國派遣探勘船進入萬安灘，越南動員海警船與漁檢船阻擾，雙方對峙至今，越中關係再陷緊張。越方多次向中方抗議，積極爭取國際社會支持，官媒重砲抨擊中方在南海的強勢行為。

南海主權爭議牽涉區域多國，包括台灣、越南、菲律賓與中國等均宣稱擁有主權，中國在南沙群島等島礁填海造島與軍事化，引起國際強烈關注。

(中央社)