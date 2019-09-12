LIVE／國民黨中央回覆郭台銘退黨

今日（12）鴻海集團創辦人郭台銘，由幕僚蔡沁瑜發表退黨聲明，正式退出中國國民黨，並痛批國民黨陳舊迂腐、違背初衷。國民黨隨即展開記者會，由黨紀會主委魏平政、組發會主委李哲華、文傳會程美華代理主委出面發言，表示郭尚未走完退黨程序，一切將依黨紀辦理。

魏平政痛批，郭台銘聲明中指出，黨內有許多人「人在曹營心在漢」，他認為這是用錯成語；這句話究竟是什麼意思，該去問郭台銘本人。針對將如何懲處，魏表示國民黨是有制度的政黨，對於退黨、處分都有一定程序，必須先經提案、考紀會開會討論，才能依黨紀程序給予處分。

李哲華表示，郭台銘還未走完退黨程序之前，黨中央將依照《2020總統與立委選舉中國國民黨黨員行為規範》來處理，更怒嗆：「請問國民黨哪一點對不起你？先把退黨理由講清楚！」「國民黨又不是菜市場，讓你想來就來，說走就走！」

國民黨文傳會代理主委程美華，對參與黨內初選同志表達感謝，並對郭台銘退黨一事深感遺憾，指出一切將依黨章辦理；並呼籲黨內團結一心，全力輔選黨內透過公開、公正、透明程序選出了候選人。

(中時電子報)