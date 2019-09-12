國民黨立委許毓仁（左起）、林奕華、林麗蟬12日舉行「蘇貞昌政策買票，大撒幣拚選舉不拚教育」記者會，質疑行政院長蘇貞昌在交通平權大撒錢，但卻不注重教育平權。（姚志平攝）

國民黨立委林奕華質疑行政院長蘇貞昌為了輔選蔡英文總統連任，竟不顧財政紀律亂開政策支票，形同政策買票，卻吝嗇於投資教育，孩童夏天在教室上課，連基本冷氣設備都沒有。林奕華更揚言下會期審預算時要把公家機關用電預算砍半。

林奕華說，行政院先是提高老農津貼，現又放寬旅遊補助，更喊出高鐵南伸至屏東方案，事前都沒有完整效益評估，只是因為選舉年而大撒幣，教育相關的前瞻計畫卻在前瞻計畫佔比不到4％。

林奕華提醒行政院，應該想想屏東機場被譏為蚊子機場的下場，不要因為選舉，打著交通平權的旗幟，亂開不切實際的建設支票。林奕華認為與其這樣不如幫國、中小學生裝冷氣。孩子在這麼熱天氣上課受得了嗎？官員就可以吹冷氣做事？他要求政院應該回應這樣得訴求，否則不排除提案砍公家機關電費預算。

藍委林麗蟬指出，不少偏鄉中小學基礎建設，連教室天花板都是斑駁老舊，下雨還會漏水，廁所破舊異味難除，要求教育部改善，換來卻是推拖拉、一堆理由，編列324億元的教育前瞻計畫，到底用到那裡去了？林麗蟬質疑，如果高鐵延伸計畫如此重要，為何當時前瞻計畫不提出來？現在提出高鐵延伸計畫，不正是凸顯當時的前瞻計畫一點都不前瞻？或者是高鐵延伸根本只是騙票政策，其實早在前瞻計畫規劃時就被行政院否決，現在為了選舉，拿出來騙騙選民？

藍委許毓仁表示，事實上蔡政府的前瞻基礎建設計畫執行率，到目前為止還未達50％，今年4月10日公布的《財政紀律法》要求政府節制支出、降低差短、控制債務，不受政治、選舉因素影響。看看蔡政府四處撒錢、政策買票，甚至高鐵屏東延伸案，蔡英文、蘇貞昌是不是知法玩法呢？許毓仁呼籲蔡政府花錢要花在刀口上，投資孩子的教育，才是上上之策。

(中時 )