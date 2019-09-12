郭台銘宣布退黨 蔡英文笑而不答 13:112019/09/12 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統今上午11時許赴新北市喜憨兒土城餐坊參訪，對於稍早鴻海創辦人郭台銘正式發表聲明，宣布退黨一事有何看法，蔡英文聽聞後僅向記者點頭微笑致意，不願正面回覆，隨即快步乘車離去。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統今上午11時許赴新北市喜憨兒土城餐坊參訪，結束後媒體追問，對於稍早鴻海創辦人郭台銘正式發表聲明，宣布退黨一事有何看法，蔡英文聽聞後僅向記者點頭微笑致意，不願正面回覆，隨即快步乘車離去。 (中時 ) #蔡英文 #郭台銘 #看法 #發表聲明 #聲明 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭頻挖藍牆腳 藍委斥分化挑撥 01:122019/09/08 政治要聞 韓國瑜35萬人造勢宣示「準備好了」 郭台銘：祝福 13:282019/09/09 政治 郭粉為何不如韓粉？蔡正元揭真相 09:182019/09/10 政治 傳郭台銘中秋節發退黨聲明 郭幕僚嚴正否認 12:292019/09/10 政治 高鐵延伸到屏東 蔡英文：打通台灣任督二脈 16:372019/09/10 政治 許信良： 韓國瑜被棄保機會大於郭台銘 16:542019/09/10 政治 不演了？彭文正背書狂喊小英沒拿到博士學位！網嘆：GG 09:182019/09/11 政治 月餅藏詩「上天指路」 郭台銘考慮參選 11:072019/09/11 政治 對郭台銘不能手軟 04:102019/09/12 時論廣場 批迂腐中常委把持國民黨與 郭台銘正式和國民黨開戰 11:342019/09/12 政治 政治熱門新聞 藍營大老登報出現他的名字 網驚：郭台銘沒有機會了 - 政治 郭台銘退出國民黨 韓國瑜競辦回應了！ - 政治 會不會跟進郭台銘退黨？王金平這樣說 - 政治 郭辦發聲明：即日起 郭台銘退出中國國民黨 - 政治 韓國瑜三重造勢 阿扁冷靜分析後大驚！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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