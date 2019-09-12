港交所提出合併倫交所，中方熱烈討論，但倫交所反應低調。分析表示，英國對這項合併提議充滿政治擔憂，除了擔憂金融代表性機構被外國人持有，也擔心中國將透過香港對倫交所施壓。

香港交易及結算所有限公司昨天宣布，擬以320億英鎊（約合新台幣1兆2286億元）的價碼，併購倫敦證券交易所。

港交所總裁李小加稱這次交易為「倫港世紀聯姻」，將形成一個覆蓋亞歐美三大時區的交易所集團，市值有望超過700億美元，可同時為美元、歐元、人民幣等主要貨幣提供國際化金融交易服務。

不過，英國方面看似有更多考量。英國廣播公司（BBC）中文網報導，這一合併提議並未引起倫交所的熱烈回應。

倫交所發佈公告回應該邀約稱，確認收到港交所提出的「不請自來的、初步的、高附加條件的收購倫交所全部股權的提議」，倫交所董事會將考慮這一提議，並在適當的時候做出進一步回應。

分析人士認為，此時合併面臨諸多不確定性，香港長達數月的「反送中」示威抗議活動使其亞洲金融中心的地位和前景蒙上陰影。英國脫歐局勢未明，帶來巨大不確定性，分析人士認為脫歐將打擊倫敦作為全球金融中心的地位。

報導引述Markets.com分析師威爾森（Neil Wilson）表示，對於這筆交易，政治上的擔憂排在最前面。「英國政府可能不希望看到英國金融服務的標誌性機構被外國人持有，而且它還是戰略性資產。事實上它可能通過香港這一後門交到中國的手上。」

英國每日電訊報則報導，由於擔心政治及監管障礙，倫交所將拒絕港交所的收購提議。金融時報也引述消息人士表示，由於對政治風險及交易方式存有疑慮，倫交所可能拒絕港交所的提議。

(中央社)