八德員警協助老婦返家。（八德分局提供／甘嘉雯傳真）

八德員警協助老婦返家。（八德分局提供／甘嘉雯傳真）

桃園區1名80歲老婦日前中午時段，步行離開居住的安養中心後，獨自街上在八德區福德一路迷路，員警接獲報案前往發現老婦人在路邊站著喃喃不休，聽不懂她在說什麼，八德員警獲報，協助老婦返家。

八德分局大安派出所巡佐李國誌及警員謝吉龍接獲報案到場，發現老婦人嘴裡不斷重複的說著回家兩個字，但是怎麼也說不出家住在哪裡，謝吉龍察覺婦人可能有失智狀況，先耐心安撫她的情緒，再細心引導詢問姓名及住址，但是老婦人始終說不出自己是誰、住在哪裏？且老婦人全身不知為何溼透，連忙請友人幫忙送衣物給婦人替換。

員警隨後用M-police警用行動電腦人臉辨識系統比對，仔細比對系統搜尋到的失蹤人口資料，順利查出已經被報失蹤協尋的陳姓老婦人，趕緊通知家屬到派出所處理。

陳婦兒子傍晚到達派出所時，說媽媽已有失智狀況多年精神每況愈下，現在安置居住在安養中心，下午接到安養中心電話說媽媽外出散步後還沒回去，心急如焚趕緊到派出所先報案，幸好一切平安，且讓媽媽能在短時間內被尋回，感謝警察及民眾熱心的幫忙。

(中時 )