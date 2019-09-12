此次泰晤士高等教育特刊（THE）世界大學排名，台大大躍進，台大研發長李百祺表示，THE評分有5大項，教學、研究、論文引用、與企業界的合作、國際化，今年台大的分數在這5個類別都有顯著成長，但又以研究跟國際化兩個項目進步比例最多。

李百祺表示，國際化又包括學生出國人數跟台大國際生人數，這是過去同仁跟老師們努力，鼓勵同學出國交流，另外也盡量去國外積極招生。至於研究的部分，是平均每個教師研究經費增加，而每個老師的研究表現也都有進步。

至於未來加強的方向，李百祺表示，台大是綜合性大學，在台灣是領導地位，必須全面性發展，不管教學、研究、國際化等等都很重要；但是重點中的重點還是會擺在老師研究的品質，反映的就是論文引用數，另外就是國際化。

李百祺說，招生的部分，未來會更積極到海外去，特別是研究生的部分也增加獎學金；另外就是跟各學院合作，增加國際化的效果。「這個工作很不容易，我們盡力而為。」

媒體提問，管中閔校長上任跟這次排名進步是否有關？李百祺表示，這次排名的資料收集確實是在管中閔校長上任之後，但必須說台大這次排名大躍進是過去長時間累積的成果。相信管校長上任之後推動的事情，相信未來也會慢慢看到成果。

(旺報 )