29歲李姓男子與29歲彭姓男子11日晚間11時許，相約在新北市永和區中和路某便利商店旁談判，豈料，談判過程中，10多名男子突然出現持西瓜刀追砍李男，李男左手被砍傷、深及見骨，警方獲報抵達一夥人一哄而散，警方今（12日）上午約談彭嫌等人到案，訊後將依殺人未遂罪嫌送辦，正追緝其他共犯。

據悉，李男、彭男有20萬元債務糾紛，彭男經營餐酒館，雙方相約在新北市永和區中和路某便利商店旁談判，豈料，彭男突然找來友人助陣，10餘人分乘4輛汽車抵達現場。

10多名男子突然出現持西瓜刀追砍李男，李男左手被砍傷、深及見骨。（翻攝影片／葉書宏新北傳真）

彭男的友人突然拿出預藏的水果刀砍向李男，李男用左手抵擋，被砍到深及見骨，現場血跡斑斑，所幸送醫後無生命危險。嫌犯行凶後隨即逃離現場，警方獲報趕至，調閱監視器後約談彭男及動手的曾姓男子到案說明。

警方今（12日）上午約談彭嫌等人到案，訊後將依殺人未遂罪嫌送辦，正追緝其他共犯。（翻攝影片／葉書宏新北傳真）

李男向警方表示，與彭男有約20萬元債務，當時正在商討債務時遭砍。彭男供稱，僅是代為協商債務，並未動手。警方訊後仍依殺人未遂罪嫌送辦，另外正擴大清查追緝其他共犯。

(中時 )