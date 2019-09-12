新風換氣系統的好處是可與外面空氣交換。（周麗蘭攝）

雲林縣副縣長謝淑亞、教育處長邱孝文與多校國小校長共同會勘新風換氣系統，宣布麥寮、崙背、二崙三鄉鎮都已裝設完成的好消息，讓家長放心。（周麗蘭攝）

濁水溪每年秋冬東北季風來襲颳起巨大揚塵，造成沿岸學校學生健康極大危害，經雲林縣府向中央爭取，第一階段已完成包括麥寮、崙背、二崙鄉三鄉鎮22間國小裝置「新風換氣系統」，把風飛沙阻隔在教室之外，改善學習環境。

每年10月至隔年4月，濁水溪適逢枯水期，加上東北季風盛行，雲林縣沿岸莿桐鄉、西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉等鄉鎮飽受風飛砂干擾，每逢秋冬經常「吃飯拌沙」。

雲林縣議會上屆議員疾呼政府，必須正視濁水溪揚塵治理，至少要關切沿岸學童的呼吸健康，希望環保署或教育部補助裝設氣密窗及冷氣。

教育部國教署去年委託國立成功大學進行「校園空氣汙染防制計畫」，選定崙背鄉陽明國小、東興國小、崙背國小附設幼兒園、麥寮鄉豐安國小附設幼兒園4所學校進行監測，並於陽明國小裝設新風系統。

縣府表示，初步結果顯示有裝設新風換氣系統教室PM10之平均去除率為61％，縣長張麗善積極向行政院爭取新風換氣系統裝設經費及優先安裝冷氣。

麥寮鄉、崙背鄉、二崙鄉 三鄉鎮公立國小 22 校 230 間教室獲環保署第一階段補助，都已完成新風系統裝設，副縣長謝淑亞12日在縣府教育處人員陪同下，與多名國小校長會勘後共同宣布此一消息，讓家長放心。

謝淑亞表示，新風換氣系統能監控空氣品質能讓揚塵與二氧化碳數據即時掌握，濁水溪下游三鄉鎮的國小都已設置完成，縣府繼續爭取第二階段補助西螺鎮、莿桐鄉的學校也能裝設。

(中時 )