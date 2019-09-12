王志偉／花蓮報導

花蓮縣議員葉鯤璟的張姓樁腳，去年選舉期間涉嫌以1票新台幣1000元買票，被同選區落選對手游美雲提出當選無效之訴，花蓮地院日前宣判葉鯤璟當選無效，葉鯤璟今天表示，一定上訴。

花蓮檢調去年議員選舉中，共查獲5起涉嫌現金買票案，包括「吉安鄉張姓樁腳夫婦以每票1000元現金為第三選區葉姓議員候選人賄選，有2名選民坦承收賄，張姓樁腳夫婦均否認犯行，兩人各以1萬元交保候傳。」

落選的民進黨資深議員游美雲，選後以檢調查獲「張姓樁腳涉嫌以現金幫葉鯤璟買票」媒體報導內容，具狀向花蓮地方法院提出葉鯤璟當選無效之訴。

法院審理時經查，收賄選選民王、邱2人均在偵查中坦承，張姓樁腳以每票1000元現金，期間並拿文宣指名要支持葉鯤璟；張姓複訊後才坦承，有到選民家中交付賄選款項拉票，但稱是拿自己的錢出來，葉只是廟裡志工、顧問，毫不知情，也沒參與買票。

葉鯤璟則向法官表示，游僅以107年11月23日某媒體報導截圖為證，提當選無效之訴，未經合理查證。並稱不認識張姓樁腳夫婦，「甚至連她是保勝宮的人都不知道」，「我也是受害者啊。」

不過，法院審理後認為，葉擔任廟方顧問，同為保勝宮信徒的張姓夫婦，為他疑似涉賄遭警搜索後，事發迄今已達半年，卻未試圖了解，還在最後答辯時稱「不認識」；加上張姓樁腳稱自己拿錢出來幫葉賄選，向同為信徒的選民行賄，是報答葉為廟方貢獻許多，有違常理。

法官指出，庭訊時，張女還表明「要判刑就判刑，都已經這個年紀」，給人一肩承擔而形成賄選系統斷點的印象，認定張女是葉重要椿腳，接受指示才行賄，判決葉鯤璟當選無效。

葉鯤璟受訪澄清「我和張女真的不認識，也非我的競選團隊成員、助選員或椿腳，只憑一張新聞剪報，無任何實質證據，就判我當選無效，為了捍衛自己的權益，我一定會上訴」。

65歲的葉鯤璟是第3選區國民黨籍縣議員，已擔任4屆議員，2013年間因涉LED路燈採購弊案遭起訴，新北地院判7年10個月，仍在上訴中。

(中時 )