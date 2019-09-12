巴哈馬當局今天表示，在颶風多利安（Dorian）侵襲加勒比海群島一週多過後，有約2500人仍失蹤，但這個數字可能包括逃往避難所的撤離人員。

巴哈馬總理米尼斯（Hubert Minnis）在電視上告訴全國民眾，指有50人因颶風多利安喪生，但考量龐大的失蹤人數，死亡人數可能會再提升。

米尼斯說：「死亡人數顯然還會增加」，並補充道，政府將會維持資訊透明，將提供「生命喪失的即時資訊」。

緊急事故管理中心的官員在另一場記者會中表示，失蹤人員名單尚未與撤離人員或數千留在避難所的人員做比對。

38歲的導遊貝恩（Clara Bain）說：「我的朋友失蹤了，我的表兄弟姊妹中也有人失蹤，總共5人目前不知去向，他們都住在馬許港（Marsh Harbour）。」他還提到官員估計阿巴科（Abaco）有90%的住家和建築破損或毀壞。

她說：「島上每個人身邊都有人失蹤，這是極具破壞性的。」

根據緊急事故管理中心官員所言，在遭受巴哈馬史上最嚴重颶風侵襲時，有超過5000人被疏散到新普羅維登斯島（New Providence），那是首都拿索（Nassau）的所在地，在那之後，如今要求重新安置的人數已明顯減少。

根據加勒比災害緊急事故管理中心所指，有約1萬5000人仍需要避難處或食物。

(中央社)