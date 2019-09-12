國民黨立委許毓仁上午偕同黨籍立委林麗蟬、開放文化基金會董事李柏鋒、資深工程師劉宇庭、中研院資訊所研究員莊庭瑞等公民團體共同舉行記者。(趙婉淳攝)

預計明年上路的數位身分證（New eID）再掀爭議，藍委許毓仁今天披露，內政部標書明確要求廠商製作具有追蹤功能的身分證，痛批「濫用行政權監控人民行蹤，難道是回到戒嚴時代？」在內政部說清楚前，將祭出凍結預算反制。

國民黨立委許毓仁上午偕同黨籍立委林麗蟬、開放文化基金會董事李柏鋒、資深工程師劉宇庭、中研院資訊所研究員莊庭瑞等公民團體共同舉行記者，質疑數位身分證恐有資安疑慮。

許毓仁先前就曾披露內政部未經公開評選發了巨額採購給「中央印製廠」製作數位身分證，質疑程序有重大瑕疵，今天他再踢爆，內政部標書明載，要求廠商製作具有追蹤功能的數位身分證，大辣辣動用行政權，監控人民行蹤。

許毓仁表示，香港目前換發數位身分證，被質疑為配合全民監控，上週香港眾志秘書長黃之鋒拜會他，直指此舉比中共還要倒退，比香港更糟糕，甚至把台灣降為香港特區，聲援香港反送中的蔡政府，卻大開民主倒車，光天化日下監控人民。

許毓仁激動地說，然而內政部卻澄清是「追蹤卡片生產狀態」，僅是文字錯誤，砲轟「當我們是3歲小孩耍，根本胡扯」，可惡至極，呼籲檢調盡速查辦，監察院也要介入調查並糾正內政部。

許毓仁指出，上會期內政委員會決議，內政部須於本會前開議前，提出戶籍法、電子簽章法、個人資料保護法、晶片安全資安措施等修法草案，如今內政部強行硬幹，藐視國會，合理懷疑選舉操控，因為上層指導下層要盡速通過新式數位身分證。

國民黨立委林麗蟬質疑，這是否意味回到戒嚴時代，隨時監控國民去哪裡、做什麼，未來內政部發放新式身分證，找不到小孩的家人可請求內政部幫忙，還是民主自由國家嗎？內政部務必說清楚，此設定規範的疑慮和理由，不然絕對會凍結預算。

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(中時 )