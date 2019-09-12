台灣邱姓油商因有感於「海上加油站」獲利頗豐，今年初起夥同蔡姓、徐姓等6人，以蔡男公司名下的北斗星號郵輪為工具，載運柴油到東海、專門販售給走私或遭制裁的船隻，初估其出海21趟、獲利高達17億台幣，甚至售出的油品又被轉賣給北韓，台中檢方依偽造文書等罪起訴6人並求處重刑。

檢方調查，此海上加油站是以邱男負責的石化公司名義向新加坡進口油品，之後存放在台中的油槽，外觀並以合法FOB（裝運港船上交貨）為掩護、佯裝要賣給香港公司，實則利用專責的北斗星號載運至海上，轉賣給自稱大陸民眾謝加慶所屬集團。

檢方指出，海上加油站販售的對象都是涉嫌走私、遭聯合國制裁或無法進港加油的爛船，其中1名成員於今年5月間遭聯合國發現，將油品販售給不知名小船後，該小船又轉手賣給已遭制裁的北韓船隻。經估算，海上加油站今年1至11月間共出海21趟、販售油品數量達9萬2000公噸，獲利約17億元。

(中時 )