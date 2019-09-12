身為NBA前總裁的史騰，如今終於看不下去國際籃總(FIBA)的囂張跋扈了！史騰12日接受《歐洲籃球》訪問，強調FIBA故意把世界盃調整到奇數年舉辦，是眾多NBA球星退出美國隊的主因，「因為沒人想要連兩年夏天為國出征！」

「FIBA犯了一個錯誤，就是把世界盃調整到奇數年舉辦，」史騰表示，「因為這樣一來，你不得不要求球員今年夏天出戰世界盃，然後馬上面臨NBA新球季開打，明年夏天又有奧運，就因世界盃和奧運連兩年舉辦，才會造就如今局面。」

就算美國隊11日爆冷輸給法國無緣4強，史騰仍為這支美國男籃球員表達敬意，「我很高興可以看到，有批年輕球員願意出戰世界盃，我希望他們能贏，也相信他們能贏。看到眾多年輕球員走出國門，能被更多人了解，讓我感到很欣慰。」

男籃世界盃創立於1950年，1970年確定每4年舉辦1次，2014年FIBA把世錦賽改名世界盃，才宣布原訂2018年舉辦的世界盃延後1年，下屆世界盃仍在2023年舉辦，2024年又是巴黎奧運，屆時可以預期一堆NBA球星不打世界盃了。

(中時電子報)