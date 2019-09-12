台灣人近年來健身風氣大大提升，越來越多民眾養成健身習慣，不分男女，對健康體態的意識逐漸養成。近日有一名男網友，持續健身後，慢慢察覺自己「眼光」變了，心裡喜歡女生的他，現在好像比較喜歡看有練肌肉的男生，開始覺得帥哥比較有魅力。網友樂了直呼「男人都喜歡陽剛的事物，例如男人」。

一名接觸健身已久的網友在PTT分享，發現健身之後「眼光」似乎變了（摘自PTT）

一名接觸健身已久的網友在PTT分享，發現健身之後「眼光」似乎變了，並以「健身久了，對男生比較有興趣正常嗎？」為題發問，表示「如題，本肥宅雖然偶爾還是會看看A片，但現在出門，看到女生反而沒啥感覺，反正看的到也吃不到。倒是對於有練肌肉的男生，特別會多看一眼，尤其是那種臉帥的，請問這樣是正常的嗎」？

發現健身之後「眼光」似乎變了，並以「健身久了，對男生比較有興趣正常嗎？」發問。網友樂了直呼「男人都喜歡陽剛的事物，例如男人」。（示意圖／pixabay）

對此原PO的坦白，網友開心祝福原PO終於找到心之所向，樂道「恭喜！你可以找男友了」、「不要趁亂出櫃」、「內心真正的渴望」、「很正常，好男人就該看男人」、「男人喜歡陽剛的事物，例如男人」、「開啟新世界的大門了！恭喜」、「你信箱要爆了」、「你的陽肛之氣越來越重了」、「你的開關被打開了」、「男追女隔座山；男追男隔層紗」、「恭喜你覺醒了！」、「恭喜你開發出自己真正的性向」。

雖然很像是一種出櫃宣言，令網友集體歡呼，但仍有網友跳出來緩解，表示這是健身人的自然現象。「蠻正常的，千萬不要覺得奇怪」、「真的會，尤其是身材好的男生會多看幾眼」、「正常啊，練肌肉會有一種比較競爭心理」、「應該是羨慕人家的身材，但不會有奇怪的想法」、「雖然會看肌肉男但女人依舊有感」。

不過有網友表示，「會欣賞肌肉是一回事，對女生沒興趣的話可能……」。

(中時電子報)