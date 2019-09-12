在以牙還牙的美陸貿易戰中，北京以大豆等美農產品作為報復川普政府的工具，讓其成為貿易戰下重災區。然而據外媒報導，台灣將計畫購買包括大豆、玉米以及小麥等美國農產品，總金額高達36億美元（約台幣1110億元），以實際行動強化台美經貿關係。

據《南華早報》報導指出，正值貿易戰導致北京與華府關係緊繃之際，台灣為了證明是美方可靠的夥伴，農委會副主委陳駿季將率領貿易代表團，下周前往華府，與美國農糧與肉品出口相關業者簽屬同意書，預計採購36億美元美農產品，其中包括大豆、玉米、小麥，以及肉類產品。

駐美國台北經濟文化代表發表聲明表示，雖然美陸關係深受貿易爭端的困擾，不過，台灣正努力成為美國值得信賴的貿易夥伴，並持續以行動證明，加強美國與台灣的經濟合作。

報導指出，美農民表示歡迎這筆採購，但與大陸訂單相比，仍是「小菜一疊」。一名種植大豆、玉米與其他可食豆類的美農民表示，「這顯然非常好，我們需要所有能獲得的幫助。但我們仍需要恢復與大陸做生意，現在我們只是苦撐求生存」。在貿易戰爆發前的2017年，大陸採購美農產品總金額高達196億美元，其中大豆就佔了100億。

美陸新一輪貿易談判將於10月舉行，雙方在談判前夕先對彼此釋善意，在大陸公布延後對美商品徵稅清單後，川普也宣布同意將價值2500億美元大陸商品加徵關稅措施延後2週實施。

(中時電子報)