國民健康署今（12）日表示，為守護癌友及家屬能得到支持及資源，癌症希望基金會及全台74家醫療院所設置癌症資源中心，已邁入第10年。分析10年的服務量發現，女性比男性更懂得尋求癌症資源中心的協助！

國民健康署長王英偉表示，民眾診斷出癌症時常會不知所措，因此，國民健康署自96年起委託癌症希望基金會輔導醫院推動癌症資源中心，99年起正式補助醫院設置癌症資源中心迄今，提供一站式服務，讓癌友和家屬得到即時個別化的服務。

全台設置有癌症資源中心的醫院家數從99年的49家，增加至108年的74家，成長率達五成，包含北部28家、中部18家、南部22家及東部6家，交織出一張綿密的癌症資源網絡。10年來累計服務更超過100萬人次，平均每天有500人次接受服務。癌症資源中心除提供癌友所需的醫療輔具及康復用品(如假髮、義乳等)外，更不定期舉辦營養照護講座、病友分享會、DIY課程及音樂會等活動，及成立全癌和各癌別的病友支持團體，協助癌友能快速方便的取得相關資源。

國健署表示，分析10年的服務量發現，求助癌症資源中心者有高達九成為初次罹癌者，顯示初次診斷癌症時，癌友會遭受較大衝擊，也最需要協助；另外求助者中女性（61%）運用此資源的比率較男性(39%）高。所提供的服務前3名，分別是：尋求社會資源的轉介服務(占43％)、癌症資訊(占33%)及心理支持(占24%)。

47歲的方小姐表示她因參與政府提供的免費乳房攝影檢查，及早發現乳癌，回想罹癌之初，不僅心理飽受衝擊，更擔心會因為治療，中斷工作而影響生計，還好醫院的醫師及個管師協助轉介至癌症資源中心，透過資源中心的協助，解決她罹癌後所遇到的困難，並幫忙轉介至住家附近租借假髮和義乳，讓她覺得癌症沒想像中可怕，有勇氣面對接下來的治療。

癌症希望基金會董事長王正旭指出，獲得正確資訊（了解疾病、治療、副作用、照護等）、心理支持（接受罹癌的心理衝擊）及社會資源(適應經濟與生活的改變)，是支持癌友順利完成治療的三大要素。

高雄長庚醫院癌症資源中心主任羅盛典表示，癌友常因恐懼治療或不知如何求援，因而延誤或中斷治療，透過主動關懷，積極參與食道癌聯合門診，與醫療團隊合作，提供癌友營養照護、衛教資訊、心理諮商和資源連結等服務，甚至開發出兼顧風味和營養的管灌料理，比如食道癌癌友經過癌資中心的協助，完成治療比率由87.5%提升至99%，拒絕治療比率由原本的10.7%降至1.5%，期待這項加值服務能推廣到其他科別，造福更多癌友。

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