彰化縣警察局規劃替代道路。（彰化縣警察局提供／吳敏菁傳真）

彰化縣警察局在重要路口維護交通。（彰化縣警察局提供／吳敏菁傳真）

每逢連假，國道1號從彰化交流道到北斗交流道必塞，鹿港天后宮也是人潮蜂擁，彰化縣警察局從9月13日至9月15日為期3天，以「交通順暢」為主軸連假期間規劃相關交通疏導、管制措施，並於重要路段派遣警力加強交通疏導。希望提供駕駛人一個車多而不阻塞的道路環境。

一、 國道1號埔鹽系統交流道封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統將於108年9月13、14日0時至24時封閉南下匝道，另於108年9月14、15日0時至24時封閉北上匝道，請民眾於該時段內利用其他交流道前往高速公路。

相關替代道路規劃如下：

(一) 台76線欲轉國道1號南下的民眾，可由埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→左轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道。

(二) 台76線欲轉國道1號北上，可由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→國道1號彰化交流道，或由台76線員林交流道→台1線→國道1號彰化交流道。

二、 本縣於連續假期期間易壅塞路段：

(一) 員林市台76線（東西向快速公路）與中山路口（功垂橋）、員林市台76線林厝匝道、國道1號員林交流道，彰化縣警察局均有規劃警力針對上述路口加強交通疏導，請各位民眾配合員警指揮疏導行車，另如需改行替代道路，可至彰化縣警察局交通警察隊網站最新消息了解詳細資訊(https：／／www.chpb.gov.tw／traffic／)。

(二) 台61線芳苑交流道至大城交流道路段施工：

1. 台61線南下民眾請提前於王功交流道下匝道，行駛台17線沿海路往南，分流芳苑交流道車潮。

2. 北上部分請民眾提前於雲林縣橋頭交流道下匝道，行駛台17線沿海路往北，分流大城交流道車流。

三、 連假期間熱門景點交通狀況提醒：

鹿港古蹟區（天后宮）：

(一) 天后宮周邊道路管制車輛進入，鹿港鎮公所於市區內共規劃15處停車場（中正路與鹿草路口有大型免費停車場），共計停車格1,827位，民眾可多加利用；另可將車輛停於鹿港鎮外圍停車場再騎乘YouBike遊玩鹿港鎮。

(二) 外縣市遊客可利用國道1號下彰化交流道→往西走彰鹿路進入鹿港，或利用台76線、台17線及台61線→接縣144線道路進入鹿港。

四、 為使交通順暢，行車平安積極作為：

(一) 各分局於所屬網站、社群網站(Facebook)，提供在地民眾即時路況及最新交通安全資訊，協助民眾行車路線決策參考，並建立路權觀念，共同營造出門順心，一路安心的優質交通環境。

(二) 民眾亦可至手機APP下載（彰警online），即可觀看本縣上月交通事故地點斑點圖及事故發生時段分析等，提醒民眾行經易發生交通事故地點、路段、時段，應注意行車安全。

(中時 )