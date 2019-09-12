鴻海創辦人郭台銘宣布退出國民黨，國民黨中午召開記者會表達「深感遺憾」，將依國民黨員違反黨紀處分規程辦理，由地方黨部先行了解調查，依程序送交中央考紀會、中常會，儘速處理。至於是否追回郭的榮譽狀？文傳會主委程美華說：「正在討論中」。國民黨也認為郭辦聲明內容有關「迂腐」、「百年世襲的中常委」等用詞有待商榷或不符事實，更反擊「人在曹營心在漢」是用錯成語。

郭台銘上午宣布退黨後，黨主席吳敦義大約10點55分就趕回辦公室，急叩中央考紀會主委魏平政等多位幹部進辦公室會商。在中午11點50 分由程美華、魏平政召開記者會，說明國民黨態度。

程美華說，對郭董透過辦公室聲明退黨「深感遺憾」，將依規程辦理。對於是否透過副主席郝龍斌與郭董連繫不順利？她說，這段期間，國民黨透過多方管道，雙方持續接觸，過程順利。

媒體追問，是否擔心王金平也跟著退黨？程美華說：「不回答假設性問題。」

至於何時開鍘？魏平政說，國民黨對黨紀有完整程序，必須經所屬地方黨部調查審議後，送交中央考紀會審議，再送中常會討論，何時開鍘要依程序處理。對郭的聲明內容，要請地方黨部先去調查了解，儘快作出決定。

至於是否認為聲明內容違反黨紀？魏平政說，聲明內容很多地方值得商榷，例如「迂腐」，還要去了解用詞及用意是怎麼樣，「百年世襲的中常委」也明顯與事實不符，「人在曹營心在漢」這個成語用錯了，都很值得商榷，但畢竟是郭辦的聲明，要請地方黨部找本人了解用詞，再決定下一步如何處理。

魏平政也說，雖然黨員宣布退黨，但國民黨有完整制度，退黨有一定程序，組織規程對退黨處理也有相關辦法，不是黨員退黨，國民黨就毫無辦法。

媒體詢問是否預判郭會退黨？程美華說：「一定都在掌控中。」

至於連戰等31藍營大老刊廣告，是否造成反效果？程美華說，連戰主席等人刊登廣告，是對2020大選表達關心，希望重返執政為目標。

程美華說，國民黨對所有參與總統初選者表達感謝，這次是國民黨有史以來第一次總統初選，經公平公開透明機制產生唯一總統參選人韓國瑜，希國民黨結一致，全力輔選韓國瑜及立委候選人，在2020年重返執政、撥亂反正，也呼籲所有黨員及支持者摒棄初選前後的心情轉折，全力支持國民黨提名參選人。

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(中時 )