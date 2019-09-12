台北時間12日凌晨一點發布的泰晤士高等教育（THE）2020世界大學排名，北京清華大學雖然從去年的第22名下降到今年的第23名，但仍然穩居亞洲榜首 ；北京大學則上升了7個名次來到第24名，超越了第25名的新加坡國立大學。換言之，北京清華、北大成為亞洲排名前兩名的大學。

牛津大學連續第4年奪下THE榜首。2到10名依序是加州理工學院、劍橋大學、史丹佛大學、麻省理工學院、 普林斯頓大學、哈佛大學、耶魯大學、芝加哥大學和倫敦帝國理工學院。

THE此次針對全球來自92個國家／地區的1300多所大學排名，是迄今為止涵蓋大學數量最多的一次。THE跟QS、USNews和上海軟科世界大學排名被認為是全球四大權威大學排名。

大陸第3到10名大學依序是中國科學技術大學（80）、浙江大學（107）、復旦大學（109）、南京大學（144）、上海交通大學（157）、廣東中山大學（251-300）、北京師範大學（301-350）和華中科技大學（301-350）。今年共有81所大陸大學上榜，比去年增加了9所。

(旺報 )