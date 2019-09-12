德甲本週日上演榜首大戰，開季唯一3連勝氣勢如虹的RB萊比錫，將在紅牛競技場迎戰豪門王者拜仁慕尼黑。十年有成的RB萊比錫，本季是否有能力阻止拜仁繼續締造德甲歷史上最長的八連霸紀錄？

RB萊比錫是能量飲料生產商紅牛公司在2009通過收購第五級別聯賽球隊馬克蘭斯泰特後所成立的球隊，由於德國足總規定，贊助商名稱不得出現在隊名中，因此RB萊比錫是以萊比錫草地球類運動註冊協會（RasenBallsport Leipzig e. V.）的名稱才獲准，但RB兩字當然是取巧，容易讓人與紅牛（Red Bull）聯想在一起。

滿懷壯志的RB萊比錫在成立之初就訂下十年內衝上德甲的大計，結果他們只花了七年時間，就完成由第五級聯賽升上德甲的任務。在這過程當中，曾經執教過斯圖加特、沙爾克04和霍芬海姆等德甲名門的總教練朗尼克（Ralf Rangnick）居功厥偉，他在2012年成為奧地利薩爾斯堡紅牛和RB萊比錫兩家姐妹球會的體育總監，後來他辭去奧地利的工作全力打造RB萊比錫，2015-16賽季更接任總教練，成功帶領球隊升入德甲。RB萊比錫在升上德甲的第一季便取得亞軍的驚人成績，得益於薩爾斯堡紅牛的幫助甚大，當年陣中幾名主力包括後衛舒密茲（Benno Schmitz）和烏帕梅卡諾（Dayot Upamecano）、以及中場貝納多（Bernardo）、萊梅爾（Konrad Laimer）和納比凱塔（Naby Keïta）等都是從薩爾斯堡轉來。

RB萊比錫近3季在德甲都有不錯的成績，目前陣中擁有3名德國國腳，包括已貴為國家隊主力前鋒的蒂莫維爾納（Timo Werner）、右後衛克洛斯特曼（Lukas Klostermann）和左後衛哈爾斯登伯格（Marcel Halstenberg）。另外，RB萊比錫還有去年在世界盃表現優異的瑞典邊鋒福斯貝里（Emil Forsberg）、丹麥前鋒波爾森（Yussuf Poulsen），再加上多加潛力優秀的21歲以上小將，像英格蘭前鋒洛克曼（Ademola Lookman）、法國中衛科內特（Ibrahima Konaté）和馬利中場海達拉（Amadou Haidara）等，具備向德甲冠軍發起衝擊的實力。RB萊比錫開季連勝柏林聯、法蘭克福和慕森加柏，進9球只失2球，蒂莫維爾納連3場得分，包括對慕森加柏的帽子戲法共進5球，絕對是拜仁必須小心防範的危險人物。

拜仁開季表現也不差，雖然揭幕戰被柏林赫塔2：2踢平，但作客3：0輕取沙爾克04、回主場更以6：1大勝梅因斯，波蘭神鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）同樣連3場進球加一個帽子戲法，已進6球更獨居射手榜第一。拜仁在剛結束的國際比賽週也為德國隊貢獻4名國腳，包括門將諾伊爾（Manuel Neuer）、後衛蘇勒（Niklas Süle）、中場基米希（Joshua Kimmich）和格拉布里（Serge Gnabry），其中格拉布里連2場為德國隊進球，狀況甚佳。

拜仁陣中粒粒皆星，陣容當然不僅如此，4名法國國腳帕瓦（Benjamin Pavard）、赫南德斯（Lucas Hernandez）、托利索（Corentin Tolisso）和科曼（Kingsley Coman）都是法國國家隊的主力，科曼更在兩場歐國盃資格賽攻進了3球。拜仁還有從國際米蘭租借的克羅埃西亞邊鋒佩里西奇（Ivan Perišić），以及向巴塞隆納租借的中場組織者庫蒂尼奧（Philippe Coutinho），還沒有講到西班牙雙星蒂亞戈（Thiago）和哈維馬丁尼茲（Javi Martínez），以及奧地利國腳阿拉巴（David Alaba）和前德國國腳穆勒（Thomas Müller），拜仁在每個位置上都有良性競爭，八連霸的目標豈會輕易動搖。

兩隊總計交手過8場，拜仁5勝2和1敗佔絕對優勢，RB萊比錫在17-18賽季主場2：1逆轉是唯一勝利，已轉會利物浦的納比凱塔和蒂莫維爾納各進1球。上賽季拜仁在主場憑里貝利一箭定江山1：0險勝，作客則與萊比錫踢平0：0。雙方最近一次交鋒是5月26日的德國盃決賽，在柏林奧運體育場，拜仁3：0大勝完成聯賽和杯賽「雙冠王」。

RB萊比錫近3次在主場遭遇拜仁都沒有在法定時間內輸球（17-18德國盃第2輪是平手後PK敗），或許整體實力和板凳深度仍不及拜仁，但有主場加持無懼對手，受讓一球當仁不讓，推薦玩法「讓分，RB萊比錫+1主勝」。

(中時電子報)