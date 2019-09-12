國軍花蓮總醫院「婦女保健中心暨高壓氧治療中心」今天揭牌啟用。（國軍花蓮總醫院提供／王志偉花蓮傳真）

啟用典禮由軍醫局長陳建同中將、縣府秘書長顏新章等人共同主持揭牌。（國軍花蓮總醫院提供／王志偉花蓮傳真）

國軍花蓮總醫院「婦女保健中心暨高壓氧治療中心」今天揭牌啟用，國防部軍醫局長陳建同中將強調，透過新添購的高價醫療裝備以及就醫環境更新，將給予民眾貼心、安全、高品質的醫療照護。

啟用典禮邀請花蓮縣政府秘書長顏新章、花蓮縣衛生局長朱家祥出席，陳建同感謝花蓮總醫院同仁共同努力，才能依計畫先後完成婦女保健中心及高壓氧治療中心的建置。

陳建同表示，花蓮總醫院以關懷婦女健康為目標，自2017年起成為「乳癌確診醫療院所」，並承接花蓮縣衛生局乳房篩檢業務，隨之成立「婦女保健中心」，該中心為「女性單一友善門診服務平台」，其中包含3個診間、2個內診室、2個超音波檢查區、乳攝室、哺育室等，診間採溫馨舒適設計，更兼具隱私及隱密性，主要提供乳房篩檢、乳癌防治、婦癌篩檢、更年期保健等多元化女性整合醫療服務。

另外，新建置的「高壓氧治療中心」是東部地區公立醫院唯一配備的醫療院所，在高於1.4個大氣壓高壓艙環境內，吸入100％純氧，可以改善組織缺氧及促進傷口癒合，並增進周邊血管增生，加速雷射治療修復及細胞活化，對於潛水夫病、氣體栓塞症、受傷組織、感染控制及一氧化碳中毒有其治療效果。

花蓮總醫院近期也引進了「ILIB半導體靜脈雷射」， ILIB不僅可以排除毒素，也能刺激人體免疫力，進而達到淨血排毒、抗衰老、預防疾病，和改善慢性病之效果。

陳建同並指出，隨著這些新建置醫療裝備的籌獲，未來可提升急重症醫療能量，為軍民提供更為完善的醫療品質與服務，以維護軍人、軍眷及在地鄉民的健康與福祉。

(中時 )