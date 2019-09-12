鴻海集團創辦人郭台銘宣布退出國民黨，郭柯合作力拚2020的大勢愈加明顯。據知情人士透露，柯粉俱樂部已收到指令，只等郭台銘正式宣布參選總統，即可啟動全台各地連署工作；由於連署門檻是28萬餘份，該人士表示，目標訂在收到50萬份以上連署書。

知情人士指出，郭台銘的連署工作，柯粉俱樂部會全力幫忙，上周已經接到柯陣營高層指令。目前預計會在全台各地布置至少2000個連署點，以便利商店附近為主，連署人能就近影印身分證，另也會安排在夜市出入口，鎖定逛夜市人潮，至於比較偏鄉地方，初步安排會請志工開胖卡車巡迴，一方面也順便替郭台銘宣傳。

有柯陣營人士表示，其實今年農曆年後，柯粉俱樂部正式成立，就是民間支持柯文哲的人自動自發組成，希望支持柯文哲參選總統，但事到如今，柯文哲基本上已確定不會自己參選，而是與郭台銘合作，所以柯粉俱樂部也會跟著幫忙郭台銘。

這名柯陣營人士分析，柯粉俱樂部與柯文哲都沒有錢，但擁有郭台銘比較欠缺的「人氣」，現在全台灣各縣市都有地區型的柯粉俱樂部組織，例如北北基、高屏、桃竹苗等，每個地區的核心志工幹部約有30人，加上其他支持者，只要郭台銘正式宣布參選，立刻就可以動起來。

至於郭、柯陣營如何合作，例如柯陣營出人、郭營出錢？知情人士表示，每人影印身分證算2元，50萬份也要100萬元，郭陣營很有錢，應該要分工，不過通常柯團隊不愛碰錢，能做就先做，就像現在柯粉俱樂部志工都是自備糧草來支持柯文哲，所以不管未來會不會分工，這都不是重點，會全力支持柯文哲支持的對象。

(中時 )