郭董退黨 馬英九、郝龍斌辦公室：沒有評論 12:472019/09/12 中時 黃福其 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 馬英九辦公室對郭董退黨，以「黨都有相關規定」，表示沒有評論。（黃福其／攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海創辦人郭台銘宣布退出國民黨，前總統馬英九辦公室中午簡短表示，「黨都有相關規定，我們沒有評論。」國民黨副主席郝龍斌辦公室也表示不回應。 國民黨榮譽黨主席連戰號召藍31大老連署在今天刊廣告，力勸韓國瑜、郭台銘兩人誠心合作，馬英九、郝龍斌都是連署人之一。 (中時 ) #國民黨 #馬英九 #郝龍斌 #郭台銘 #辦公室 也許您會感興趣 推薦閱讀 馬英九在韓造勢場被噓 李正皓列關鍵問題 09:182019/09/09 政治 郭粉為何不如韓粉？蔡正元揭真相 09:182019/09/10 政治 林憲同告郭台銘背信 要求退黨道歉賠百億 11:042019/09/10 社會 郭董與國民黨對著幹 就怕被罵不忠不孝 08:182019/09/11 政治 馬幕僚：馬英九並未刻意避開韓國瑜 仍會挺韓 09:122019/09/11 政治 月餅藏詩「上天指路」 郭台銘考慮參選 11:072019/09/11 政治 藍軍志工團沉痛聲明！逼王辭不分區 14:002019/09/11 政治 國民黨中常委姚江臨 籲郭王：好聚好散 15:572019/09/11 政治 對郭台銘不能手軟 04:102019/09/12 時論廣場 批迂腐中常委把持國民黨與 郭台銘正式和國民黨開戰 11:342019/09/12 政治 政治熱門新聞 藍營大老登報出現他的名字 網驚：郭台銘沒有機會了 - 政治 郭台銘退出國民黨 韓國瑜競辦回應了！ - 政治 不管了？郭台銘退黨 周錫瑋撂重話！ - 政治 會不會跟進郭台銘退黨？王金平這樣說 - 政治 韓國瑜三重造勢 阿扁冷靜分析後大驚！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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