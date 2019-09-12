鴻海創辦人郭台銘宣布退出國民黨，前總統馬英九辦公室中午簡短表示，「黨都有相關規定，我們沒有評論。」國民黨副主席郝龍斌辦公室也表示不回應。

國民黨榮譽黨主席連戰號召藍31大老連署在今天刊廣告，力勸韓國瑜、郭台銘兩人誠心合作，馬英九、郝龍斌都是連署人之一。

(中時 )