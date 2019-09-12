世界盃籃球賽週二、三的八強賽事接連上演了兩場以下克上的精彩戲碼，一路低調的南美球隊阿根廷以10分之差擊退了冠軍大熱門塞爾維亞，隔日接著傳出世界第一的美國被法國狠狠絆倒的消息。本週五(9/13)晚間20:00驚奇爆冷的阿根廷將與推翻強權的法國正面對決，千萬不能錯過了！

阿根廷能一路闖進四強，居功厥偉的是身高僅181公分、目前效力於皇家馬德里的法昆多·卡帕佐(Facundo Campazzo)，他擅於觀察場上動態且傳球手段多元，無論是執行擋拆還是隊友拖車跟進，卡帕佐總能找到空隙頻頻傳出絕妙好球，他在本屆世界盃場均8助攻排名第2(僅次於德國的NBA球星施洛德(Dennis Schroder))，面對塞爾維亞之役他更是傳出亮眼的12次助攻，成功串聯起阿根廷裡外攻勢。

不得不提另一大功臣斯科拉(Luis Scola)，斯科拉曾在NBA戰場上打滾超過十年(2007~2017)，現年39歲身高204公分卻成功扛起阿根廷禁區，週二之役對決當今NBA全明星中鋒約基奇(Nikola Jokic)絲毫不遜色，無視歲月在頭髮留下的灰白，奮力為國家砍下全隊最高的20分令人動容。

另一邊法國的陣容由黃蜂搖擺人貝頓姆(Nicolas Batum)、魔術射手佛尼爾(Evan Fournier)、爵士門神戈博特(Rudy Gobert)以及尼克控衛提利吉納(Frank Ntilikina)四名現役NBA球員組成，其中連續拿下兩屆最佳防守球員的戈博特絕對是阿根廷接下來最頭痛的人物，戈博特面對美國之役豪取21分16籃板以及3火鍋無人能擋，週五阿根廷斯科拉將陷入苦戰。

四強之爭球球關鍵、分分必較，無論是阿根廷對戰法國還是早一點的西班牙強碰澳洲，都很容易出現保守的防守戰，防守戰的特色就是失誤少、節奏慢、陣地戰多，因此建議喜歡運彩的朋友們可以試著將兩場小分互串賠率更高！

(中時電子報)