網紅罔腰與男友鳳梨多次登上新聞版面，上個月鳳梨公開已和罔腰分手，卻在這個月內收到不少網友的私訊，痛罵他是渣男，甚至有人問他是不是「背叛婚姻？」這也讓他在昨（11）日怒在社群軟體上秀出身分證反擊。

鳳梨秀出身分證背面表示，自己未婚。（圖／翻攝自臉書）

罔腰與鳳梨因網紅身分過去愛的高調，分手後鳳梨曾向《ETtoday》表示，現在和罔腰只能算是工作夥伴，且對方帶風向導致連帶自己品牌的代言人遭到攻擊，讓他澄清對方不是第三者，如今分手一個月以來都遭到網友謾罵，認為他是因為外遇才和罔腰分手，甚至說他是背叛婚姻。

鳳梨。（圖／翻攝自鳳梨臉書）

這也讓他氣到公開身分證背面，秀出自己未婚並寫下：「哈囉？！我未婚！」。也寫出「你們對婚姻什麼看法我不清楚也不想知道，但對我而言，我認為我還不夠穩定，事業版圖、經濟基礎也還沒達到我自己設定的目標，不要問我目標是多少，我目標很高，假設我今天選擇結婚，我是必須要讓我的另一半跟著我是可以無憂無慮的，有很多事我沒有想講，我也覺得我沒義務去講。」

(中時電子報)