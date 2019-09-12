台灣青年、學生、在台港人及公民團體聲援香港反送中遊行，9月29日發起「九二九台港大遊行撐香港、反極權」行動，並提出：五大訴求缺一不可、拒絕「一中和平協議」、港台同學齊上齊落、庇護機制刻不容緩等四項主張，當天下午遊行隊伍將從濟南路出發，行經台北車站、西門町等地，回到濟南路舉行晚會。

台灣公民陣線、香港邊城青年、台灣青年民主協會、台灣學生聯合會、經濟民主連合、台灣人權促進會等團體發起的「九二九台港大遊行撐香港、反極權」，短短3日內募集超過20個主辦團體及超過80個連署聲援團體，希望讓更多台灣人、公民團體一起站出來，加入聲援香港行動，守護世界民主價值。

台灣公民陣線發起人賴中強指出，香港特首雖承諾撤回《逃犯條例修訂》，這是歷經百萬港人上街頭高度抗爭，無數人受傷流血甚至失去生命換來的，面對大陸極權威脅，台灣香港首當其中，台灣勢必挺身而出「撐香港」，接力遊行表達反對在港嫌犯送大陸審判的立法，反對一個中國、終極統一的「一中和平協議」。

香港城邊青年代表Kuma表示，香港特首林鄭月娥日前宣布退回逃犯條例修訂，看在香港人眼裡所謂的撤回並非正式也不是讓步，還要等到10月立法會赴會，由保安局長按議事規則提動議撤回，是否要議員投票覆議還有爭議，林鄭只是給承諾而已，港府用言語誤導民眾，以退為進，非常可惡。

Kuma說，反送中遊行至今3個多月，政府還在用暴力對待人民，僅用在冷氣房的演說就說是重大讓步，無法接受，如果中了政府圈套妥協，怎麼對得起被捕、受傷及失去生命的手足，香港的戰鬥還沒結束，與極權暴政繼續對抗，希望世界愛好自由的人一起站出來，參加929港台大遊行。

(中時 )