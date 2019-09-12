◎郭台銘退黨 批國民黨中常委守舊迂腐

國民黨大老今天共同刊登廣告，呼籲鴻海創辦人郭台銘團結一致，郭幕僚蔡沁瑜稍早代郭台銘發表聲明，正式表示「即日起，退出中國國民黨」。聲明稿痛批，國民黨長期被守舊、迂腐的中常委把持，台灣人民不會認同迂腐政黨。

◎遭轟觀光育嬰政策失敗 蔡英文駁斥

鴻海創辦人郭台銘日前指控蔡政府的幼托政策，抄襲其「0到6歲國家養」政見；對此蔡英文總統今赴新北市土城視察時回嗆，郭台銘今年夏天才決定參選，但蔡政府目前宣布的很多政策，都是經過長時間的政策討論、反覆檢查後才宣布，一切按部就班，「郭董應該有些誤解。」

◎爭取醫界票 國民黨將設醫療委員會

為爭取全國近5萬名醫師，以及醫療相關團體支持，國民黨中央黨部下周三將成立「醫療委員會」，由80位跨黨派、涵括醫療界8大面向的重量人士擔任委員或顧問；另將在11月12日醫師節成立「全國醫療界挺韓國瑜後援會」，向醫療界發出「穿雲劍」，凝聚醫療界，力挺韓當選、國民黨重返執政。

◎中秋疏運 高鐵加開3班自由座列車

明天就是中秋團圓日，高鐵公司今宣布，今明兩日將自南港站加開3班南下列車，各站均停且全車都是自由座，若需搭乘商務車廂的旅客，可持自由座車票並補足差價後，由列車長安排入座。

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(中時電子報)