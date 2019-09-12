南韓女排在首爾亞錦賽以1比3不敵以U20代表隊應戰的日本女排，在主場奪冠夢碎。9/16(一)18:20，日本女排及南韓女排將於世界盃賽場再度狹路相逢，此戰除了能一睹南韓金軟景及日本石川真佑兩個不同世代的好手同場較勁外，在日韓貿易戰打得火熱的同時，這場賽事也格外引人矚目。

南韓女排今年命運多舛，奧運資格賽與俄羅斯關鍵一戰，雖拿下前2局，但最後反遭俄羅斯連追3局落敗，要進軍奧運只能將希望寄託在明年的亞洲區資格賽。南韓女排在里約奧運後成績每況愈下，主因不外乎是過度倚賴金軟景，但年過30的金軟景場上表現越來越力不從心。雖然主力二傳李多英世界盃將傷癒歸隊，但如果沒有其他選手能在3號位給予快攻的奧援，進攻端將再度流於單打獨鬥，南韓在本屆世界盃的成績預期不會太樂觀。

相較於南韓戰力的青黃不接，日本女排在木村沙織退休後的換血計劃相當成功。新生代的古賀紗理那、中生代的石井優希與新鍋理沙去年世錦賽輪流扛起了進攻責任，今年帶領U20代表隊接連在世青賽與亞錦賽奪冠的石川真佑也首度被拔擢至A隊，這屆世界盃日本女排在進攻端可謂是天賦滿點，搭配賴以聞名的防守及精準的一傳，曾於1964年東京奧運與1976年蒙特婁奧運兩度奪金的東洋魔女有望再度風靡世界排壇。

身材不起眼的日本女排過去對上人高馬大的球隊時，網前攻防往往落居下風，因此今年特別徵召曾於北京奧運榮獲最佳副攻手的荒木繪里香，以增加前排的威脅性。南韓的防守一直不如日本出色，里約奧運能以3比1大勝日本，除了金軟景開外掛般式的攻擊外，當年日本可靠的進攻點也只有木村沙織，但近年日本女排進攻人才輩出，南韓備受期待的的第二核心李在英成長則不如預期，兩隊未來的戰力落差將會持續拉大。此戰日本女排將由戰力更完整的A隊應戰，而金軟景今年夏天已陸續征戰國家聯賽、奧運資格賽及亞錦賽，油箱裡的油所剩無幾，甫歸隊的舉球手李多英也需要時間與球隊磨合，馬壯人強的日本應能對南韓再下一城，推薦投注「不讓分-日本女排勝」。

(中時電子報)