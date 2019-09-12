行政院長蘇貞昌拍板，政院審查通過「印花稅法廢止案」，財政部長蘇建榮表示，未來中央政府將妥籌財源補足地方政府因為廢止印花稅而減少的稅收，另針對印花稅最大宗的台北市有稅收成長趨勢，蘇建榮也說，會適度考量成長因素，但不可能一直成長。

財政部報告指出，2016年印花稅為106億元，2017年111億元，2018年則為122億元。因情勢變更，因此廢止印花稅，預期廢止印花稅後可消除對納稅義務人交易過程的干擾、及成本，並可促進經濟成長，減稅利益全民皆可受惠。

蘇建榮表示，其中若今年經立法院通過廢止印花稅，明年度將由主計總處統籌中央財源補足，後年起由財政部編列預算補足。就像過去2004年土地增值稅減半徵收，及2009年遺產贈予稅的降稅，截至目前為止都固定編列在年度預算中補足地方稅收。至於未來財劃法也可納入通盤處理，特別是統籌分配稅款，但這部分不是短期能做的，會整體考量。

而針對台北市印花稅有逐年成長趨勢，未來要如何補足，蘇建榮說，印花稅是台北市重要稅收約有49億元，也是所有縣市直轄市中印花稅最大宗的，未來在補足上會適度考量成長因，但不可能一直成長。

行政院長蘇貞昌在院會中也說，過去許多民眾的切身生活中，一定就有被印花稅重複課徵的例子，只是大多數的人不知道而已。比如：統一發票中一萬元以上，要兌領獎金時，除了要被扣繳所得稅2,000元，還要再扣取40元的印花稅。不只統一發票，連彩券中獎、領取獎助學金、裝假牙、保險理賠、買賣房地產或汽車、室內裝潢等；還有，小孩送安親班、幼兒園、補習班，生小孩送月子中心，長輩送安養中心的費用收據，現在都要繳印花稅，如果能夠廢除，其實是全民皆可受惠。

(中時 )