香港反《逃犯條例》風波致社會動盪。繼新加坡多所大學取消學生赴港交流計畫後，城市大學證實已有近百名海外學生及專家，基於香港局勢發展，放棄來港升學或就業。香港大學、教育大學及科技大學均指有少數陸生，未如期入學；理大亦有二十名新加坡學生退出交流生計畫。

星島日報報導，城大由副校長（學生事務）葉豪盛及副校長（行政）李惠光統領的緊急事故應變小組，日前發出校內通知，指近日校方收到不少海外學生及教職員查詢香港情況，證實已有近百名來自全球多個國家和地區的學生，以及數名海外專家，最後決定放棄來港升學或就業；小組呼籲校內師生繼續通力合作，共度時艱，但強調城大繼續如常運作，為全體學生提供安全、和睦的環境學習與發展。

同時，教大及科大均證實有少數大陸生，因個人理由或升學計畫有變等因素，未如期入學，兩校分別取錄110名及190名陸生。取錄二千三百名非本地本科生的中文大學，則稱決定不來港的人數與去年相若，強調經「全國普通高校統一招生計畫」錄取的大陸本科生，至今無人提出退學申請。

香港大學及理工大學均指，外地生取錄情況與去年相若，但理大證實約二十名新加坡學生退出交流生計畫。浸會大學則指，正密切留意近期社會狀況對大學運作的影響，國際教研合作和交流活動會按計畫進行，不受短期因素影響。

有不願具名的香港學者指，暫時未察覺近期的社會爭議，對海外學生及學者來港有明顯影響，認為社會爭議屬短期因素，關鍵是本地科研投放不足，吸引不到海外人才，尤其近年大陸城市積極吸納科研人才，鄰近本港的深圳，推出名為「孔雀計畫」的「海外高層次人才計畫」，在境外知名大學獲博士學位，便獲逾百萬人民幣的現金獎勵、租房津貼等。另一位學者相信，除了大陸外，海外生及學者若因本港近期事件決定不來港，最後或轉投國際化較高的新加坡、日本等地，作為香港以外的選擇。

(中時 )