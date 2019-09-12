拜師典禮上，學生先穿越方圓規矩門，由於規矩門外圓內方，期勉學生做人做事要有規矩，為人處事要外圓內方。(吳建輝攝)

台灣行動菩薩助學協會長期資助偏鄉子弟，彰化縣二林工商今舉辦「發願成才培育計畫」拜師典禮，透過在地營造業者，引薦工地專業師傅，進入學校以師徒制方式教導學生泥作技術，培育人才，學以致用。

由中部多家地方企業所創立的台灣行動菩薩助學協會，長期資助偏鄉子弟助學金、營養午餐費及相關公益活動，為了不讓學校教育跟實務脫節，芳苑國中謝國士前校長、冠昀企業董事長柯錥錤與協會主動找二林工商談，為芳苑國中泥作班孩子構築一條升學路，芳苑國中泥作班孩子目前可直接免試升學二林工商的裝潢技術科實用技能班，柯董跟師傅則繼續到二林工商教授同學們更進階的泥作技術。

協會執行秘書游金洲表示，協會長期以來用實際行動關心沿海偏鄉的孩子，希望給孩子「魚」，並提供「釣竿」，進而教給孩子「釣魚的技術」，使孩子習得一技之長，改善家中的經濟，成為社會中堅分子。並推廣所謂三感文化，分別是責任感、成就感、榮譽感，要當工地職人前一定要培養自己的責任感，而出師後帶領學弟妹讓自己擁有成就感，最後讓別人發現工地許多優秀的年輕人，看到年輕人的希望，榮譽感。

劉玲慧校長說，感謝協會發願成才培育計畫，每年定期給學生勵學金，讓學生安心就學，而且透過現場、現地的師徒技術教授，讓學生學習到最新專業技術，使學生具有職場謀生技能。」

(中時 )