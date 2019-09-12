美國職棒距離季末階段進入倒數，除了團隊戰績的季後賽資格拚搶，球員個人獎項也都有強烈競爭。本季有多名好手共同角逐全壘打王，跟著他們的球隊投注「大分」，應該能有不錯中獎機率，以下來看達人的分析說明：

目前全壘打榜前五名依序為：阿隆索47支(大都會)、楚奧特45支(天使)、貝林傑44支(道奇)、蘇亞雷茲44支(紅人)，這些打者都具備單場連續敲出兩或三發全壘打的能力，因此隨時都可能讓排名產生變化。而全壘打是棒球場上得分最有效率的攻擊武器，一旦他們有驚人發揮，連帶締造的正是大量的分數進帳，於是便直接提高「大分」賽果出現的機率了！

我們再搭配一些團隊數據來佐證：以團隊得分火力來看，上述五名球員所屬球隊有三支排在前15名，較弱的紅人也還算落後集團裡的前段班，因此球隊確實因為擁有長打力強的打者在進攻上得利。再看投手壓制力：除了道奇傲視全聯盟的3.41自責分率外，其餘球隊都破4.00，天使更是末段班的超過5.00以上。在球隊出賽至少會失4到5分情形下，想贏球要靠這些打者發揮火力，再加上團隊打線正常供輸，那麼就有機會讓全場總分來到9到10分左右的水平(MLB常見大小盤口均值為8.5分)。

全壘打四天王與團隊數據

最後我們參考這些選手母隊競爭季後賽的態勢讓邏輯更完整些：基本上大都會、天使、紅人本季應該希望渺茫，那麼無論團隊或個人的發揮將更自由任其發展。道奇則是目標直指世界大賽，強投豪打的狀況沒理由不維持到最後一刻！因此這些球隊繼續出現「大分」的機率依舊頗高，當然推薦彩迷鎖定投注！

(中時電子報)