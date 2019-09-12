日前行政院長蘇貞昌宣布高鐵南延屏東，環保團體「台灣健康空氣行動聯盟」理事長葉光芃今（12）日表示，站在能源效率、交通安全與減碳、減空汙的立場，他支持這項決定。更希望蘇揆重視氣候變遷問題的嚴重性，要以「氣候內閣」自我期許。

葉光芃說，9月20日至27日是全球的氣候行動，20日國內青年會有行動，台健空盟27日也會在台北、高雄同步集會。蘇揆於10日宣布高鐵延伸到屏東，治理空汙和氣候變遷都是國家大事。高鐵南延很好，改變很多人生活，可解決能源、氣候變遷、安全等問題，且能源效率比其他交通方式更好。

葉光芃又說，屏東潮州冬天空品很糟，除了位於林園下風處，加上交通空汙，位在全台下風處，汙染物很難散掉。站在這個立場高鐵必須延伸到這邊，不能只用花600億元值不值得來，那麼居民的健康算甚麼？

葉光芃強調，6月中研院台灣深度減碳政策建議書出爐，期許蘇內閣要有遠見、魄力和效率來落實減碳。立即啟動台灣深度減碳途徑規劃、開展深度減碳社會溝通、推動氣候變遷法。

主婦聯盟生活消費合作社理事林邦文則說，中秋節快到了，中南部蔬菜產量掉3成，農委會日前宣布荔枝蜂蜜產量是半世紀最低一次，近海漁獲量大量下降，台灣每年溫度上升是世界均溫2倍。執政黨要有高度，要提出氣候決議文；各黨不分區第1名立委也應提出可減碳搶救農漁業的政見主張，從庶民角度出發對抗氣候變遷，從能讓民眾有感。

時代力量立委徐永明也說，中秋過後進入秋冬就是台灣空汙季，選舉到了競選支票大家在開，應該從減碳出發，氣候內閣是執政黨可以推動的，經濟部綠能發電比例增加，應該把減碳做為下一屆訴求及方針。比起高鐵問題，更急迫的是台中火力發電廠，今天秋冬停2個機組，但應該減5部，做到更多減碳。

(中時 )