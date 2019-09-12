針對媒體報導國會政黨聯盟（下簡稱國會黨）黨主席悟覺妙天禪師，因擔任臺灣藝術電視台股份有限公司董事及其持有公司70％之股份，違反衛星廣播電視法，該公司因此遭國家通訊傳播委員會（NCC）課處合計新台幣（下同）200萬元罰鍰乙事，台藝電視台發表聲明澄清相關訊息，聲明如下：

一、國會黨主席悟覺妙天禪師，於國會黨在民國107年10月18日成立前即擔任公司董事，並持有公司70％之股份。準此，本公司在106年換照時，國會黨既尚未成立，公司依規定提出無違反黨政軍規定之切結，並無違誤。則媒體報導：「…該台在106年換照時曾依規定提出無違反黨政軍規定的切結，NCC認為，台藝台違法屬情節重大，很難說是一時的疏忽，所以重罰各100萬元」云云，顯與事實不符。

二、悟覺妙天禪師於國會黨成立後，因囿於黨務繁忙，無暇顧及，致疏未立即辦理相關事宜（如:辭任董事及變更持股等）；嗣經本公司通知後，悟覺妙天禪師已向本公司董事會提出辭任，並已在辦理相關股份轉讓等事宜。惟上開相關作業程序，尚須時日，始克完成，本公司並非刻意且有重大違反相關法令。

三、另媒體報導NCC以上揭情事，認為本公司違反衛星廣播電視法之規定，共核課處200萬元罰鍰，因本公司目前尚未接獲系爭行政處分，對於實際處分內容，當無所悉，猶待收受行政處分後，再行研議，如確有違法之處，亦將依法改正。

四、本公司謹就媒體報導中，本公司認有與事實不符或誤解之處，為以正視聽，特發聲明如上。

(中時電子報)